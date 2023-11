“Ancora droga trovata nel carcere di Avellino”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutifollia e pericolo neldi. Permane dunque alta la tensione nelle carceri della Campania. Una situazione sempre critica ed allarmante”, commenta Tiziana Guacci, segretario regionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, il primo e più rappresentativo della Categoria, che racconta le ultime ore di follia nelirpino: “un grave fatto violento all’interno delle carceri campane, e segnatamente nel penitenziario irpino, dove un detenuto ha dapprima nella tarda mattinata di ieri incendiato delle lenzuola che aveva in cella e successivamente non contento nel primo pomeriggio lo stesso detenuto ha dato fuoco ai suoi indumenti personali. In brevissimo tempo le fiamme e un denso fumo si sono propagati nell’intero ...