Amo Israele perché è un paese che mi somiglia | anche se non mi appartiene

(Di venerdì 17 novembre 2023) La prima Intifada inizia nel 1987, ero al liceo. Non c’era Internet. I telegiornali mostravano l’esercito israeliano sui carriarmati e gruppi di persone palestinesi in abiti civili con la kefiah al collo o sul volto, che tiravano pietre contro l’esercito. Leggevo i quotidiani italiani e i settimanali di informazione, seguivo i partiti politici e la loro interpretazione di questa specie di guerra e tutto sembrava collimare. C’era un popolo povero e oppresso che si batteva per la sua liberazione e un oppressore forte e potente che lo reprimeva. C’era convergenza su questo. Ero una ragazzina curiosa, incline a pensare, a non lasciare i dubbi irrisolti. Trascorrevo il tempo scolastico più volentieri in biblioteca che in classe. Un’estate – credo fossi in terza liceo – vado a Cambridge per una vacanza-studio. Sono ospitata in famiglia. La mia compagna di stanza è una coetanea israeliana. ...