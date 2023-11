Amici | la Celentano convoca i ballerini La reazione degli allievi | Marisol scoppia in lacrime

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 17 novembre 2023), nuovo appuntamento con il daytime: ecco cos’è accaduto nel corso della puntata di venerdì 17 novembre, domenica 19 novembre andrà in onda la nona puntata del pomeridiano su Canale 5. I giovanidella scuola più amata d’Italia si stanno preparando a godersi nuove emozioni. Domenica 19 novembre glidovranno sfidarsi ed esibirsi con nuove performance tra la categoria canto e ballo. Al termine della puntata si scoprirà chi rischia l’eliminazione e chi purtroppo dovrà lasciare il programma. Nel frattempo i concorrenti si stanno impegnando sempre di più per vivere l’esperienza del serale. Leggi anche –> Grande Fratello, Giuseppe replica alle parole di Fiordaliso: “Ci sono tante cose che tu non sai” Ecco cosa è emerso nella nuova puntata… ladi ...