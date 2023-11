Amici 23 | un ballerino è stato eliminato? L’allievo avvistato fuori dalla scuola | ecco la foto

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 17 novembre 2023) Proprio in queste ore si è registrata la nuova puntata di23 che vedremo in onda domenica 19 novembre. Sul web, nel frattempo, è stata condivisa ladi Eliadel talento.23, Elia? IlavviIlElia Fiore èda... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.