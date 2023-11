Amici 23 | un allievo ha abbandonato la scuola? La segnalazione Foto

(Di venerdì 17 novembre 2023) Ieri è stata registrata una nuova puntata di23, quella che andrà in onda domenica prossima su Canale; e tra le varie anticipazioni c’era anche quella relativa al ballerino Elia Fiore. Nello specifico, stando alle anticipazioni, Elia avrebbe dovuto affrontare una sfida la settimana prossima, ma evidentemente così non è stato. Il motivo? Qualche minuto fa un utente del web ha pubblicato unadi Elia a Tiburtina. Ecco lariportata daNews: Ho avvistato Elia Fiore a Tiburtina, potrebbe aver perso la sfida e starà tornando a casa.NEWS a quanto pare è stato avvistato, stamattina, Elia ovviamente, nonostante la, vi dico di prendere tutto con le pinze e aspetteremo ulteriori notizie#23 pic.twitter.com/K5K2Uqt6rZ — ...

L'allieva di23 delude più di tutti: dramma in casetta Se Nicholas è stato l'che ha stupito di più in positivo Marisol è stata quella che lo ha fatto in negativo. Su di lei, così come ...

Una sfida, due maglie sospese: le anticipazioni di Amici 2023 ilGiornale.it

Anticipazioni Amici 23, puntata del 19 novembre: L'esito della sfida ... Fanpage.it

Nella scuola di Amici 23, Marisol è scoppiata a piangere dopo che la sua coach, la maestra Alessandra Celentano, le ha assegnato il voto 3 in una verifica ...Ennesima ramanzina della professoressa della scuola di Danza e Canto di Canale 5, strage di voti agli allievi ballerini che non superano il test ...