Amici 23 | anticipazioni della puntata del 19 novembre | sfide e maglie sospese

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 17 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Grandi colpi di scena in serbo per la nonadi23, che andrà in onda domenica 19. Tra, classifiche inaspettate edi certo le sorprese non mancheranno, giusto per ricordare a noi e agli alunni che le carte sono ancora tutte in tavola e la strada per il serale è ancora lunga. Tra gli ospiti speciali ci saranno Achille Lauro, giudicegara di canto, e Nancy Berti, giudicegara di ballo; Garrison ha invece giudicato la prova di ...