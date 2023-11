Ambrosini | “Il Milan è stata la mia vita E quando feci il gol di culo…”

(Di venerdì 17 novembre 2023) Massimo, ex centrocampista rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo passato al

Milan - Ambrosini : «Loftus Cheek ha tutto per essere un leader»

Milan - senti Ambrosini : 'Jovic non ha dato nulla. E occhio alla Fiorentina - ha un progetto simile e pochi difetti'

Milan - senti Ambrosini : 'Taremi sarebbe stato perfetto - ma sicuri non sarebbe servito Colombo?'

Commenta per primo A La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista rossonero Massimoha parlato anche di mercato in chiave, rispondendo ad una domanda sul centravanti ideale da affiancare a Olivier Giroud nella sessione di gennaio: ' Il centravanti perfetto sarebbe ...

Ambrosini: "Milan, Taremi sarebbe stato perfetto. Sicuri Colombo non avrebbe fatto comodo" TUTTO mercato WEB

Ambrosini duro: "Le riserve del Milan non sono all'altezza dei titolari" Fantacalcio ®

L'ex centrocampista dei rossoneri ha analizzato la situazione attuale in casa Milan nella lunga intervista parlando di Ibra, Pioli e non solo ...Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Gianluigi Longari ha parlato anche del Milan e delle strategie che verranno adottate nelle prossime sessioni di mercato, a partire da gennaio. I rossoneri ...