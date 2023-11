Altro che ‘l’uomo non c’entra’ | i cambiamenti climatici in atto sono opera nostra

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) di Carmelo Zaccaria La neo presidente di Arpa Lombardia esclude che l’attività umana sia il fre decisivo del cambiamento climatico, per cui i sempre più frequenti fenomeni meteorologici, come il nubifragio che ha devastato la Toscana, non sarebbero frutto del pervicace predominio dell’uomo sulla natura, ma fanno parte della normale evoluzione climatica inda varie ere geologiche, cioè “da quando la Terra esiste”. Nondimeno la presenza dell’uomo nelle passate ere geologiche era minima, se non insignificante, mentre la sua attività è iniziata a manifestarsi all’incirca diecimila fa con le lavorazioni della terra, la costruzione di imbarcazioni e di villaggi, fermo restando che in questo periodo le condizioni atmosferiche simostrate comunque stabili, senza pregiudicare l’equilibrio ecologico del pianeta. Solo dopo l’avvento ...