Alluvioni in Toscana | 50 milioni di aiuti per famiglie e imprese

(Di venerdì 17 novembre 2023) Un pacchetto consistente di, 50in tutto, rivolti adelle zone colpite dall'alluvione e dagli eventi eccezionali di due settimane fa. Le misure, che saranno attivate nei prossimi giorni, sono state discusse e condivise ieri pomeriggio nel corso del tavolo convocato dal Commissario delegato per l'emergenza, il presidente Eugenio Giani, con Anci, Upi, categorie economiche e sindacati

Alluvioni - Giani : “Aspetto Giorgia Meloni in Toscana”. Mutui sospesi. Campi : scuole chiuse fino a venerdì”

IT-alert non poteva intervenire durante le alluvioni in Toscana perché sarà attivo dal 2024

Alluvioni in Toscana : i morti sono otto. Ritrovato a Prato - in un vivaio - il corpo di un 84enne

Forti piogge in Toscana : codice arancione fino alla mezzanotte nelle zone già colpite dalle alluvioni

Alluvioni in Toscana : una squadra operativa della Caritas in aiuto nella Piana fiorentina

Alluvione Toscana 2023: istruzioni per le integrazioni salariali Fiscoetasse

Cassa Integrazione agevolata per le aziende coinvolte nell’alluvione in Toscana Pensioni Oggi

Le nostre osservazioni avrebbero dovuto essere oggetto di un incontro preliminare alla Conferenza dei Servizi, previsto per lunedì prossimo, in sede di Regione Toscana insieme al presidente Giani, all ...Ammonta a circa 2,1 miliardi di euro il totale dei danni subiti da famiglie ed imprese a causa dell’alluvione dei 2 novembre che ha inondato case e capannoni, d ...