(Di venerdì 17 novembre 2023)inper il prossimo match di qualificazione a EURO 2024 contro la Repubblica Ceca:del CT I calciatori del Napoli, ora sotto la guida del neo allenatore Walter Mazzarri, sono impegnati con le rispettive Nazionali per la sosta riservata agli impegni internazionali. In totale ben undici componenti della rosa sono stati convocati. Tra questi c’è anche Piotr, con la sua, in lotta per un posto a EURO 2024 nel gruppo E.-Repubblica Ceca:non ci sarà: il motivo spiegato dal CT Tuttavia, seppur convocato con lanon prenderà parte alla gara di questa sera, almeno dal primo minuto, contro la Repubblica Ceca. Gara cruciale per mantenere ...

Allarme Zielinski - ko in Nazionale : rientro anticipato in Italia?

...e all'interno dell'ecosistema della squadra già avevano lanciato qualche segnale didopo ... Anguissa non rientra in questa descrizione, così come per la mezz'ala alla Hamsik,non ha ...

Allarme Zielinski dalla Polonia: c’è l’annuncio del CT Spazio Napoli

Mazzarri debutta al Maradona per Napoli-Inter: tutte le informazioni per i biglietti Corriere dello Sport

Va in panchina Piotr Zielinski. Alle 20.45 la Polonia affronta la Repubblica Ceca, gara valida per le qualificazioni ai prossimi Europei ...Nessun allarme per quanto riguarda le condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco dell'Inter è rientrato anticipatamente dagli impegni con la nazionale di Vincenzo Montella, già ...