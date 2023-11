Allarme Balcani | Zelensky e Washington in tandem con nuove sanzioni

Leggi su formiche

(Di venerdì 17 novembre 2023): l’Ucraina ha la prova delle intenzioni della Russia di iniziare una guerra tra i Paesi dell’ex Jugoslavia, situazione su cui le avvisaglie nei mesi scorsi non sono mancate, come dimostrano letensioni fra Serbia e Kosovo. Volodymyraggiunge che dietro l’attacco di Hamas del 7 ottobre, ci sono la Russia e il suo alleato storico, l’Iran. L’“Prestate attenzione ai. La Russia ha un piano a lungo termine. Prima abbiamo avuto il Medio Oriente, la seconda distrazione saranno i”, ha detto. “Se i nostri partner non fanno nulla adesso, ci sarà una nuova esplosione e sarà una nuova storia. Le loro relazioni con i Paesici sono in crisi da molto tempo. Ecco perché la Russia ...