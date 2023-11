Allarme antibiotico resistenza | “ogni anno 11mila morti in Italia” | cause e cosa fare

Leggi su italiasera

(Di venerdì 17 novembre 2023) (Adnkronos) – “insi registranoper”. Così il commissario straordinario dell’Iss, Rocco Bellantone, nel suo intervento al ministero della Salute per la presentazione della Giornata europea e settimana mondiale per l’uso prudente degli antibiotici. Il ministro della Salute Orazio Schillaci parla di “minaccia globale.causa 35mila decessi in Europa e un terzo in. In questo campo siamo agli ultimi posti superati solo dalla Grecia. Nel 2022 tre persone su 10 hricevuto una prescrizione pered è urgente promuovere un loro uso appropriato e migliorare l’appropriatezza prescrittiva”. Ma cos’è e quali sono ...