Alla scoperta delle terme più belle del mondo | dalla Turchia all’Islanda | passando per l’Italia

(Di venerdì 17 novembre 2023) Lesono unadestinazioni più gettonate per chi è in cerca di relax e di uno stacco dvita frenetica di tutti i giorni: sono una vera meraviglia della natura e si trovano in diversi luoghi del. PiratinViaggio (la piattaforma italiana del gruppo HolidayPirates Group) ha lanciato un sondaggio che conferma questo trend: tra gli intervistati, ben 7 persone su 10 sono state allealmeno una volta nella vita, 9 su 10 hanno intenzione di visitarle in futuro e per il 43% il periodo ideale per farlo è proprio l’autunno. LEGGI ANCHE – In viaggio con Taylor Swift: nel 2024 una crociera a tema Ma quali sono leda visitare almeno una volta nella vita? Blue Lagoon, Islanda: in cimalista dei desideri dei rispondenti del sondaggio di ...