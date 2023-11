Alla scoperta dei gioielli di Roma Nord | eventi imperdibili

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 17 novembre 2023) FAI vi portadeidiattraverso 4appuntamenti a novembre e dicembre. Sabato 18 novembre, sabato 25 novembre, domenica 26 novembre e domenica 3 dicembre sono le date scelte per gli appuntamenti culturali gratuiti con l’accompagnamento di volontari FAI. I luoghi interessati dpromozione culturale sono: il Casale di Malborghetto in via Flaminia, la Torretta Valadier nei pressi di Ponte Milvio, il Santuario di Portonaccio in zona Isola Farnese e la famosa Villa di Livia in zona Prima Porta. Date degliFAI aLe giornate FAI per la valorizzazione dei tesori e delle bellezze dipartono sabato 18 novembre con ...