Alex Schwazer non parteciperà alle Olimpiadi | il verdetto della Wada al Grande Fratello

Leggi su tpi

(Di venerdì 17 novembre 2023) La, l’Agenzia mondiale antidoping, non ha accolto il ricorso di, che quindi non potrà parteciparedi Parigi dell’anno prossimo. A darne l’annuncio è stato lo stesso marciatore, concorrente del “” su Canale 5. “La decisione non è stata favorevole, sono dispiaciuto. Ritengo che sia una decisione profondamente sbagliata, non è stata una decisione neutra. Credo di pagare per il fatto di non aver mai accettato ungiustizia sportiva e di aver lottato per anni per la mia innocenza”, ha detto, riferendosi alla controversa vicendasua seconda positività. “Valuterò nei prossimi giorni, in relazione alla mia squalifica e alla mia permanenza nella casa. Non ho ...