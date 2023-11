(Di venerdì 17 novembre 2023)(TREVISO) (ITALPRESS) – Con un gesto significativo a favore dell’arte pubblica, l’imprenditore, in collaborazione con la 21Gallery, hato l’opera d’arte “” aldi.L’opera “” è una maestosa colomba realizzata dell’artista cubano Erik Ravelo, che ha suscitato ammirazione e riflessione in tutto il mondo. Una delle due opere gemelle è stata donata alla città di Tripoli nel 2011,ancora oggi risiede, rappresentando un simbolo eterno di speranza e pace.Composta da oltre 15.000 bossoli di proiettile raccolti da diverse zone di conflitto nel mondo, “” rappresenta un appello universale alla ...

VILLORBA (TREVISO) - Con un gesto significativo a favore dell'arte pubblica, l'imprenditore, in collaborazione con la 21Gallery, ha affidato l'opera d'arte "Unhate Dove" al Comune di Villorba. L'opera "Unhate Dove" è una maestosa colomba realizzata dell'artista cubano ...

Alessandro Benetton affida la sua “Unhate Dove” al Comune di Villorba Il Tempo

L'aeroporto di Fiumicino testa l'Intelligenza artificiale per la gestione degli aeromobili. Alessandro Benetton: «Efficienza e servizi migliori» Corriere Roma

VILLORBA (TREVISO) (ITALPRESS) – Con un gesto significativo a favore dell’arte pubblica, l’imprenditore Alessandro Benetton, in ...Si disputa questo fine settimana la quinta giornata dell’United Rugby Championship e sabato sera la Benetton Treviso sarà impegnata in Scozia sul campo dei Glasgow Warriors in uno scontro diretto nell ...