Alberto Sordi genio anticipatore | la mostra a Roma Intervista a Giambattista Faralli della Fondazione Museo

(Di venerdì 17 novembre 2023) Unprofondo equello raccontato da "e il suo tempo", ladedicata al grande attore a vent'anni dalla sua scomparsa., vicepresidente, illustra l'originalità dell'esposizione che intende portare alla luce i fortissimi legami esistenti tra i film die la storia d'Italia del Novecento. Laè nella casadell'artista in via Druso 45, fino al 26 novembre nella casa-. Oltre ai soliti orari dalle 16 alle 20, sono previste due aperture straordinarie sabato 25 e domenica 26 novembre ...

Un progetto che lega il teatro torinese al Sistina. creato dal produttore Massimo Romeo Piparo che ha immaginato una stagione nomade per il copione di Monicelli, Cats , Billy Elliot e Matilda . Fra le ...

Il cult di Alberto Sordi "Il Marchese del Grillo" diventa musical e arriva al Teatro Colosseo con Max Giusti La Stampa

Alberto Sordi, la comicità della vita Oggi Roma

“Come è il rancio chiede un ufficiale: “Ottimo e abbondante!”, risponde il fante Alberto Sordi. Subito mi è venuta in mente questa famosa battuta del film “La Grande Guerra” di Monicelli, ieri sera d ...Fumo di Londra è il primo film con Alberto Sordi impegnato alla regia, ruolo in cui firma una ventina di pellicole non molto omogenee e di diverso valore. Preferiamo Sordi attore, perché come regista ...