Alberto Balboni | Il premierato è una svolta | anche se ho perplessità su secondo premier e premio di maggioranza

(Di venerdì 17 novembre 2023) Il senatore di FdI, presidente della commissioni Affari Costituzionali, non nasconde alcuni dubbi non secondari sul testo del governo: "Io favorisco il dialogo e sono d’accordo con Mao: non importa che il gatto sia bianco, nero o rosso ma che prenda il topo, che è la stabilità. Non facciamo questa riforma per la nostra legislatura, ma per il futuro. A noi in realtà non conviene"