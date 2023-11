Albania qualificata agli Europei | decisivo l’1-1 con la Moldavia

(Di venerdì 17 novembre 2023) L’parteciperà ai prossimidel 2024:il pareggio contro laarrivato oggi L’del commissario tecnico Sylvinho stacca il pass per parteciparedel 2024 in Gemania, grazie al1-1 con la. Al rigore di Cikalleshi ha risposto Baboglio nel finale, ma questo pareggio bastaalbanesi per tornare alla fase finale del torneo per la seconda volta dopo il 2016.

Grazie al pareggio per 1 - 1 contro la Moldavia, l'Albania (gruppo E) ottiene il pass per Euro 2024. A Chisinau, la nazionale albanese è passata in vantaggio grazie a un rigore di Çikalleshi (25' pt), prima di essere raggiunta dalla rete del moldavo Baboglio nel finale.

Chisinau, 17 nov. - L'Albania si qualifica a Euro 2024, che si disputerà tra giugno e luglio in Germania. Sarà la seconda partecipazione della loro storia dopo quella del 2016 in Francia. Alle Aquile di Sylvinho è bastato il punto conquistato in casa della Moldavia per staccare il pass per la Germania con una giornata di anticipo.