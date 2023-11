Albania | pareggio beffa nel finale contro la Moldavia Asllani punto fermo

(Di venerdì 17 novembre 2023) L’sfiora la vittoria nel match qualificazione a Euro2024la, che pareggia sul1-1.in campo novanta minuti, ormaidella Nazionale.NEL– L’comincia nel migliore dei modi sbloccando il risultato al 25? con il calcio di rigore realizzato da Cikalleshi. Nel, però, arriva ildei padroni di casa con Babogio a tre minuti dalla fine. Questonon compromette il percorso dell’che resta prima in classifica nel Girone E di qualificazione.della Nazionale Albanese il centrocampista dell’Inter, Kristjan ...

... in caso di vittoria stasera a Di Lorenzo e compagni basterà unnell'ultimo match al ... dove vederla in tv e live streaming gratis Moldavia -, dove vederla in tv e live streaming ...

Moldavia-Albania, un pareggio che vale l’Europeo: Hysaj si gode il successo La Lazio Siamo Noi

Albania, Hysaj: "Un gol dalla difesa L'importante è pareggiare, ma..." Noi Biancocelesti

Si è concluso il match tra Moldavia e Albania, valido per la penultima giornata della fase a gironi per le qualificazioni al prossimo Europeo. Serviva un pareggio alla squadra di ...L'Albania pareggia con la Moldova nelle qualificazioni di Euro 2024 e strappa il pass per la Germania: la Finlandia batte l'Irlanda del Nord ...