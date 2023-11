Al via lo sciopero generale | Atm regolare a Milano | Cgil e Uil in piazza a Roma | studenti in corteo in diverse città

Leggi su open.online

(Di venerdì 17 novembre 2023) È il giorno dello(precettato). La mobilitazione, indetta dae Uil per «alzare i salari, estendere i diritti e contrastare una legge di bilancio che non ferma il drammatico impoverimento di lavoratori e pensionati e non offre futuro ai giovani», coinvolgerà più settori. Il blocco per il settore trasporti (bus, metro e treni, esclusi invece i voli che sono regolari) è stato ridotto a 4 ore, dalle 9 alle 13, dopo la precettazione del ministro e vicepremier Matteo Salvini. Mentre gli addetti per il pubblico impiego, i lavoratori di scuole, università e ricerca, sanità e poste si fermeranno per 8 ore o per l’intero turno di lavoro in ambito nazionale. A livello locale, solo per le regioni del Centro, losarà sempre di 8 ore e coinvolgerà anche settori come commercio, edilizia e ...