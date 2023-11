Al via i lavori di asfaltatura su due importanti vie di Suso | a Sezze

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 17 novembre 2023) Pubblicato il 17 Novembre, 2023 Partono gli interventi su duestrade di, nel comune di. L’amministrazione ha infatti emesso, nei giorni scorsi, una ordinanza di divieto di transito, fatta eccezione per i residenti, lungo via Monte Pilorci e via Valle Pazza. Sono queste le due arterie oggetto deidi rifacimento del manto stradale. La ditta incaricata di effettuare iè la Edil Scavi srl ed il divieto di transito nelle due arterie è entrato in vigore alle ore 7 del 16 novembre 2023 e durerà sino al termine dei. Questo almeno nella forma. Nella sostanza, invece, ci risulta che isu via Valle Pazza avranno il via solo una volta terminati quelli di via Monte Pilorci; una precedenza dettata dalle condizioni del manto ...