Al cimitero Flaminio furti | degrado e cinghiali tra lapidi | “Così nostri cari muoiono due volte”

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 17 novembre 2023) (Adnkronos) – Strutture fatiscenti, erba incolta, infiltrazioni,e perfinoche pascolano tra le: ildi Roma Prima Porta, dove riposano Enrico Berlinguer, Renato Carosone, Elena Fabrizi (in arte Sora Lella) è il più ampio d'Italia e forse il più problematico, con i suoi 37 km di strade per 140 ettari e buche agrandi come crateri. "Manutenzione assente, perdite d'acqua, infiltrazioni, ascensori installati – e pagati a caro prezzo – ma inutilizzabili perché non funzionanti", sono alcuni dei disagi denunciati all'Adnkronos da Valeria Campana, portavoce del Comitato per la Tutela dei Cimiteri Capitolini che dal 2016, anno in cui ha fondato l'associazione, segnala la preetà dei cimiteri di Roma. "Al ...