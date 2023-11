Agenda rossa di Borsellino | la svolta dopo 30 anni | “Era a casa di La Barbera”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 17 novembre 2023) Come è ormai noto, nei suoi ultimi giorni di vita Paolostava seguendo una pista. Da sempre, si ritiene che i dettagli fondamentali legati alle sue ultime indagini potessero essere contenuti nell’che il magistrato portava sempre con sé, non lasciava mai a nessuno e non perdeva mai. Come è risaputo, il giorno della strage di via D’Amelio la valigetta da lavoro di Paolofu portata via e, quando tornò alla famiglia, non c’era più la celebre. Ora, pare che sia emerso dove sarebbe potuta essere per tutti questi: adi Arnaldo La, ex capo della squadra mobile di Palermo e ritenuto responsabile dell’operazione di depistaggio delle indagini su via D’Amelio. Perquisitadi La ...