Africa | Pistelli Eni | “Network Transizione è spazio per aumentare consapevolezza”

(Di venerdì 17 novembre 2023) (Adnkronos) – “Siamo molto soddisfatti, abbiamo raggiunto una presenza larga e autorevole da partena e capace di rappresentare diverse istanze: dall’energia alla food security e l’accademia”. Lo ha dichiarato Lapo, direttore Public Affairs di Eni, al termine dell’inaugurai Conference of the Internationalonn Energy Transition organizzata da Eni e Luiss. “È stato un lavoro importante. Dai due giorni è emerso come ci sia un rischio di percezione squilibrata reciproca. Gli europei parlano dell’pensando alla sicurezza energetica e dettando ricette sullaun po’ facili. Mentre glini lamentano di non essere parte dell’equazione della missione ma di subirne le conseguenze, oltre a pensare spesso che gli europei non ...

... più collaborativo, sappiamo di dover superare queste percezioni distorte, ha sottolineato Lapo, direttore degli affari pubblici di Eni. "Spesso parliamo disenza conoscerla. ...

Eni e Luiss hanno inaugurato il Network internazionale per la transizione energetica africana. Presenti istituzioni, think tank, accademici e personalità dall'Italia e da dieci Paesi africani per lavo