Africa | Koita Sako Inp-Hb | “Priorità sono accesso a energia ed efficienza”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 17 novembre 2023) (Adnkronos) – “Lain Costa d’Avorio e instessa, quindi, è innanzitutto l’all’, all’elettricità, perché gran parte della popolazionena non ce l’ha”. Lo ha dichiarato Mohamed, direttore de l’Ecole de Formation Continue et de Perfectionnement des Cadres, Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny a margine dell’Inaugural Conference of the International Network onn Energy Transition organizzata da Eni e Luiss. “Transizione energetica significa cambiare le abitudini nella produzione, distribuzione e consumo di, e farlo in modo sostenibile. Bisogna promuovere la sostenibilità, ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili e, infine, incoraggiare ...