Addio Meluso e nuovo ds per il Napoli | l’annuncio del pupillo di De Laurentiis

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 17 novembre 2023) Un profilo alla Giuntoli farebbe davvero al caso delnon ha tanto convinto la dirigenza e potrebbe essere rimpiazzato presto Da quando Cristiano Giuntoli ha lasciato il ruolo di direttore sportivo del, la dirigenza azzurra ha avuto parecchie difficoltà, soprattutto sul mercato. Per sostituire il dirigente, passato poi alla Juventus, Aurelio Deha scelto Mauroche però, finora, non pare aver convinto più di tanto in quella posizione dirigenziale. Molte sono le volte in cui si è pensato di rimpiazzarecon altri dirigenti rimasti senza squadra. Il direttore sportivo oggi è una figura fondamentale per i club in quanto funge da collante tra la parte dirigenziale, l’allenatore ed il gruppo squadra. Se il mercato estivo degli azzurri è stato poco ...