Abodi sul caso scommesse | «Dobbiamo lavorare sulla formazione e sulla responsabilizzazione»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 novembre 2023) Andrea, ministro dello Sport, ha parlato dela margine dell’evento Orientamenti 2023 Andrea, ministro dello Sport, ha parlato dela margine dell’evento Orientamenti 2023. SULLE– «Siamo condannati a confrontarci anche con le cadute, l’importante è come si affrontano i momenti difficili: con lucidità, con voglia di risolvere il problema., se cade un professionista si rischia che venga interpretato male tutto ciò che riguarda il professionismo. Per questo stiamo definendo la carta dei doveri, non è che così ...