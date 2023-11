Abbandonati tra rifiuti e rottami | i volontari dell’OIPA salvano due gattini

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Stazionavano nei pressi di un capannone fatiscente insieme alla madre, tra ie i. Uno dei piccoli, un gattino nero di pochi mesi, era in condizioni critiche, con difficoltà nel camminare e gli occhietti malati. Se fossero rimasti lì, avrebbero certamente fatto una brutta fine”. E’ quanto scrive l’OIPA di Benevento i cuisono subito accorsi per mettere in sicurezza i cuccioli. Inizialmente sono riusciti a recuperare solo uno dei, il nero (in foto), che aveva difficoltà a muoversi. “Purtroppo il piccolo è stato trovato affetto da uveite, una infiammazione dell’occhio che potrebbe portare alla cecità, ma la speranza è che tramite la cura a cui è stato subito sottoposto, il gattino possa recuperare almeno in parte la vista” precisa. “Anche la sorellina è ...