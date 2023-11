A Star is Born | quanti remake esistono del film?

Leggi su screenworld

(Di venerdì 17 novembre 2023) Aisdi Bradley Cooper non è untotalmente originale, ma è piuttosto un, l’ennesimo a dire il vero, di una lunga sfilza. Per la precisionein totale 4 versioni della stessa storia, sebbene ognuna con dinamiche e una struttura completamente nuove. Il primodella lunga lista disi intitola A che prezzo Hollywood? e risale addirittura al 1932, diretto da George Cukor con Constance Bennett e Lowell Sherman e ottenendo una candidatura per la miglior sceneggiatura agli Oscar. Fu un successo anche grazie alla critica feroce di una Hollywood ancora agli “inizi” del cosiddettosystem. Nel 1937 William A. Wellman dirige unche più che undi questo successo commerciale ...