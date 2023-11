A Star is Born – Encore | esiste una extended version del film con Bradley Cooper?

Leggi su screenworld

(Di venerdì 17 novembre 2023) Aisè ladelcon, con ben 12 minuti di scene aggiunte, alcune estese mentre altre completamente nuove, tra cui anche canzoni inedite. Dopo aver incantato milioni di spettatori in sala, è stata realizzata per volontà del regista unadeldal titolo Ais. Ed ecco che abbiamo avuto il bis con 12 minuti di scene, alcune estese e altre aggiunte. Tra le tante sappiamo per certo che il brano iniziale Black Eyes viene cantato per intero da, possiamo ascoltare una nuovae di Alibi cantata da Gaga, una ...