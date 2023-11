A Star is Born | Bradley Cooper canta davvero nel film?

Leggi su screenworld

(Di venerdì 17 novembre 2023)in Aisperall’interno del, oltre a suonare il pianoforte e la chitarra, sebbene le sue non fossero doti precedenti alla realizzazione della pellicola, ma si è dovuto impegnare moltissimo per raggiungere questi risultati. Ovviamente nessuno ha mai messo in dubbio se la voce meravigliosa che sentiamo in Aise legata al personaggio di Ally fosse di Lady Gaga, ma in tanti si sono domandati seaveva usato delle controfigure o seva per. Ecco, la verità è che è tutto farina del suo sacco. Non sapevare né suonare prima di iniziare la produzione del, ma ha preso lezioni di ...