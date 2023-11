A Milano in duemila al presidio davanti Palazzo Lombardia | ' in piazza finché le cose non cambiano'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023), 17 nov. (Adnkronos) - "Noi siamo qui per far cambiare la manovra finanziaria che il governo ha varato. Rifiutiamo e respingiamo l'illegittima precettazione che, attraverso il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Salvini, il governo ci ha costretto a subire. Non abbiamo intenzione di fermarci. Continueremo ad essere inlenon cambieranno". Così il segretario generale della Cgil, Alessandro Pagano, spiega le ragioni alla base delche ha preso il via questa mattina a, di fronte a, sede della Giunta regionale. Circa, secondo la questura, i lavoratori e lavoratrici che hanno aderito allo sciopero indetto da Cgil e Uil e si sono riuniti ...