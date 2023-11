“A me piace Perla” | la confessione di Sophie Codegoni durante l’intervista a Greta Rossetti

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 17 novembre 2023)Vatiero e: la prima è entrata da qualche ora nella Casa del Grande Fratello, la seconda rimasta a casa sua mentre accusa gli autori del reality di non aver fatto vedere a Mirko Brunetti i suoi video di supporto. Ex e fidanzata dello stesso ragazzo sono diventate in questi giorni le protagoniste... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.