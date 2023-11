A cosa serve veramente la creatina?

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 17 novembre 2023) Basta nominare laper evocare l'immagine di una polvere bianca insapore che sembra aggiungere una sorta di sabbia al frullato proteico post palestra, ma il composto si trova anche in alimenti come il latte, la carne rossa e alcuni pesci. Il corpo umano sintetizza lada solo e in modo naturale, nel fegato, nei reni e nel pancreas, fino a 1 grammo al giorno. Se pensi che il tuo organismo non contengaperché ti astieni da polveri o capsule, devi proprio ricrederti. Laè presente nel tuo corpo. La dose giornaliera raccomandata è di 3-5 grammi al giorno e affidarsi alle sole fonti alimentari per raggiungere un simile obiettivo può diventare un'impresa complicata, visto che potrebbero essere necessario ingurgitare una bistecca di più di tre chili. Ecco perché è così popolare come ...