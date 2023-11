Zappacosta | «Soddisfatti della classifica | ma l’Atalanta deve fare di più»

(Di giovedì 16 novembre 2023) Le dichiarazioni dell’esterno delDavidetra la gara contro l’Udinese e la voglia di ritornare a vincere Ai microfoni ufficiali del, l’esterno nerazzurro Davideha rilasciato qualche dichiarazione tra Udinese e voglia di ritornare a vincere nelle prossime sfide. «Per noi a Udine c’è un punto importante, però il rammarrico perché noi vogliamo sempre vincere: erano una squadra con tanta gamba, ma per come si era messa va bene anche un punto. Quando giochi tante partite è normale avere poche energie, ma siamo abituati a questi ritmi e siamo consapevoli di poterdi più. Alla sosta siamo arrivati con un punto dalla Champions e raggiunto la qualificazione in coppa: siamo abbastanza».

Udinese e Atalanta pareggiano 1-1: decidono Walace e Ederson. Cioffi e Gasperini soddisfatti, Aureliano di Bologna arbitra con giustizia. Ammoniti Hateboer, Ferreira, Koopmeiners, Bijol e De Roon.LE PAROLE DI ZAPPACOSTA. “E’ un punto importante per come si era ... è un buon traguardo per il momento se pensiamo anche alla qualificazione in Coppa. Possiamo ritenerci soddisfatti di questo”.