Zanetti accende Juve Inter | «Ne ricordo tante Questa gara…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 16 novembre 2023) Javiergià in clima per: le dichiarazioni del vice-presidente del club nerazzurro. Ecco cosa ha detto Javier, vicepresidente dell’, ha parlato ai microfoni di TMW da Roseto degli Abruzzi, per l’amichevole di beneficienza tra le vecchie glorie nerazzurre e quelle dellantus. LE PAROLE – «La cosa più imporè fare del bene per le persone che ne hanno più bisogno. Stasera ci incontriamo perpartita, speriamo che molta gente possa assistere. Fa piacere rivedere ex compagni, amici, avversari… Con una carriera lunga come la mia di partite ne ho fatte. Qualecon più piacere?, la partita è ...