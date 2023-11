Yara Gambirasio | difesa Bossetti ricorre contro ‘caos’ analisi leggings e Dna | parola a Cassazione

(Di giovedì 16 novembre 2023) E’ stata rinviata, a data da destinarsi, l’udienza inizialmente fissata per lunedì 20 novembre per consentire alladi Massimo, condannato in via definitiva per l’omicidio di, di visionare – per la prima volta – i reperti della vittima. Lo ha stabilito il presidente della corte d’Assise di Bergamo Donatella Nava, dopo che i legali Claudio Salvagni e Paolo Camporini hanno presentato un “ricorso straordinario per errore materiale o di fatto” della sentenza della Corte didel 21 novembre 2021 che consente ai difensori non solo di visionare ma anche di mettere le mani sugli abiti della giovane ginnasta e sulla traccia genetica che è la prova regina. Accogliendo la richiesta dei legali, la corte – nell’udienza le ...

Il caso di Yara Gambirasio aveva sconvolto l'opinione pubblica e tutt'ora è uno dei delitti che continua a far più discutere. La tredicenne era scomparsa il 26 novembre 2010 ...