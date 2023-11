XSport Challenge | da Glasgow a Limestre in bici per Dynamo Camp

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 16 novembre 2023) Quando lo sport si mette a servizio dei più piccoli. Di bambini con malattie gravi o croniche, in particolare. È così che la sfida diventa ancora più impegnativa e allo stesso tempo fondamentale. Si è chiusa il 15 novembre la2023, iniziativa benefica diventata internazionale che coinvolge un team di atleti italiani, che si sono messi in gioco per gareggiare in competizioni ciclistiche a sostegno della Onlus. A capitanare la squadra azzurra ilione olimpico Jury Chechi e dal ciclista Massimiliano Lelli che mercoledì hanno raggiunto i responsabili della onlus per consegnare l’assegno di oltre 10mila euro, raccolti per sostenere le attività di terapia ricreativa rivolte ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 17 anni. “Abbiamo portato a termine queste quattro tappe con la finale ...