Xiaomi SU7 | la prima vettura elettrica pronta alla vendita in Cina

Leggi su pantareinews

(Di giovedì 16 novembre 2023)SU7 è il nome dellarealizzata dall’azienda cinese, dotata di motore elettrico e caratteristiche che la pongono in competizione con Tesla Model 3, potrebbe arrivare sul mercato nel 2024.sta procedendomessa in commercio del suo primo veicolo ed è proprio per questo che conosciamo ormai quasi tutto della nuova, comprese immagini ufficiali. Più grande della Tesla Model 3 e Nio ET5, sarà disponibile nelle versioni a motore singolo e doppio, con batterie fornite da BYD e CATL.Modena avrà batteria da 101 kWhSU7, laauto dell’azienda cinese Sappiamo quasi tutto dellaSU7, proprio come avviene per gli smartphone dell’azienda cinese anche per la sua ...