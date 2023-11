Xi | rispetto reciproco fondamentale per rapporti Cina-USA

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 novembre 2023) San Francisco, 16 nov – (Xinhua) – Il presidente cinese Xi Jinping ieri ha dichiarato che, cosi’ come ile’ un codice di comportamento di base per gli individui, e’anche per le relazioni trae Stati Uniti. “Gli Stati Uniti sono unici per la loro storia, cultura e posizione geografica, e questo ha dato forma a un loro percorso di sviluppo e a un sistema sociale distinti. Rispettiamo pienamente tutto cio'”, ha affermato Xi in occasione della cena di benvenuto delle organizzazioni amiche negli Stati Uniti. (Xin) Agenzia Xinhua