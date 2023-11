“Xi Jinping dittatore” | Biden non cambia idea | cosa ha detto

(Di giovedì 16 novembre 2023) (Adnkronos) – Disgelo tra Stati Uniti e Cina, progressi e promesse di collaborazione. Ma per Joe, alla fine, Xirimane un. Il presidente degli Stati Uniti none, seppure con una spiegazione articolata, non si sposta dalla sostantivo scelto già in passato. “Signor presidente, dopo la giornata di oggi definirebbe ancora il presidente Xi un ‘’? E’ una parola che ha usato in precedenza durante l’anno”, la domanda ain conferenza stampa dopo il vertice nell’area di San Francisco. “Beh, guardi, lo è. Voglio dire, è unnel senso che guida un paese comunista, basato su una forma di governo totalmente diversa dalla nostra. Comunque…”, dicecon una risposta elaborata prima ...

Disgelo tra Stati Uniti e Cina, progressi e promesse di collaborazione. Ma per Joe Biden, alla fine, Xi Jinping rimane un dittatore. Il presidente degli Stati Uniti non cambia idea e, seppure con una spiegazione articolata, non si sposta dalla sostantivo scelto già in passato. "Signor presidente, dopo ..."

Disgelo tra Stati Uniti e Cina, progressi e promesse di collaborazione. Ma per Joe Biden, alla fine, Xi Jinping rimane un dittatore. Il presidente degli Stati Uniti non cambia idea e, seppure con una ...Biden ha anche definito pubblicamente Xi come "dittatore" e sollevato preoccupazioni sui diritti umani, ma ha annunciato il ripristino della linea diretta tra leader e della hotline militare, segnando ...