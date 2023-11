Xi | esorta Cina | USA a promuovere insieme cooperazione vantaggiosa per tutti

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 novembre 2023) San Francisco, 16 nov – (Xinhua) – Il presidente cinese Xi Jinping ieri hato lae gli Stati Uniti a portare avantiunareciprocamente, durante un incontro con il presidente statunitense Joe Biden presso la tenuta Filoli, una casa di campagna a circa 40 chilometri a sud di San Francisco, in California. Xi ha dichiarato che i due Paesi presentano ampi interessi comuni in un’ampia gamma di settori, tra cui quelli tradizionali come economia, commercio e agricoltura, nonche’ aree emergenti come cambiamento climatico e intelligenza artificiale (IA). E’ importante utilizzare a pieno i meccanismi nuovi e ripristinati in materia di politica estera, economia, finanza, commercio, agricoltura e altri settori, e portare avanti lain ...