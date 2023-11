Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 novembre 2023) San Francisco, 16 nov – (Xinhua) – Il presidente cinese Xi Jinping ieri ha dichiarato a San Francisco che lae’50.000statunitensi nel Paese per programmi dio e di studio neicinque, al fine di aumentare glitra i due popoli, in particolare tra i. Xi ha formulato questo annuncio in occasione della cena di benvenuto delle organizzazioni amiche negli Stati Uniti. (Xin) Agenzia Xinhua