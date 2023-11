X Factor 2023 | live show #4 su Sky e NOW | emozioni | eliminazioni e ospite speciale Annalisa

Leggi su digital-news

(Di giovedì 16 novembre 2023) È la sera in cui tutto può succedere, a X: in programma, giovedì 16 novembre su Sky e in streaming su NOW, una doppia manche con una doppia eliminazione. Nella notte del quarto, la sfida tra i concorrenti di Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Morgan - nelloSky Original prodotto da...