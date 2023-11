(Di giovedì 16 novembre 2023) (16 novembre) X– Chi è, giovedì 16 novembre, nel corso della quarta puntata deidi X? A dover lasciare il talent sono stati due concorrenti. Si tratta di… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO… Concorrenti Ma quali sono i concorrenti presenti aidi X? Eccoli divisi per squadre (ogni squadra “appartiene” a un giudice: Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan): SQUADRA DI FEDEZ ASIA – Studentessa di Sezze, in provincia di Latina, è nata nel 2004. All’anagrafe è Asia Leva. Inizia a calcare il palcoscenico all’età di 3 anni interpretando vari personaggi di musical e ...

Doppia eliminazione e manche giostra per i dieci concorrenti in gara. Ospite Annalisa. L'appuntamento con XF2023 è tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on ...

X Factor 2023, stasera il LIVE 4: è tutti contro tutti | Stylev Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

X Factor 2023, stasera doppia eliminazione e giostra. Ospite Annalisa Sky Tg24

X Factor 2023 Live, eliminati: chi è stato eliminato oggi, giovedì 16 novembre, dopo la terza puntata. Concorrenti, cantanti ...La serata sarà divisa in due: in apertura tornerà il momento della spettacolare “giostra” di X Factor, un medley unico che vedrà i concorrenti esibirsi senza soluzione di continuità con i brani più ...