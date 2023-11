WWE | Aggiornamenti sullo status di Rey Mysterio

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 16 novembre 2023) L’ultima settimana non è stata molto piacevole per Rey: l’Hall of Famer è stato tradito da Santos Escobar nel corso di SmackDown ed è stato attaccato violentemente da quest’ultimo. L’angle è stato ovviamente sfruttato dalla WWE per concedere a Rey Rey l’operazione di cui necessitava: infatti, la compagnia ha fatto in modo chepotesse allontanarsi dagli schermi per qualche tempo per sottoporsi a una operazione al ginocchio. Ieri, inoltre, vi abbiamo aggiornato sui tempi di recupero dell’ex US Champion che, molto probabilmente, rimarrà lontano dalla TV almeno fino alla fine di dicembre/inizio gennaio. Stando a quanto riportato dal Wrestling Observer Radio,aveva subito la lacerazione del menisco nel ginocchio destro già tre mesi fa, ma ha stretto i denti per poter essere presente negli show della ...