Welfare | Astrologo | “Edenred assieme ad Alis per allargare benefici a tutto il comparto”

Leggi su fattidipaese

(Di giovedì 16 novembre 2023) (Adnkronos) – "è una multinazionale che si occupa di capitale umano e dida tantissimi anni. Oltre quarant’anni fa ha introdotto il buono pasto in Italia. Poi, ha proseguito con l’immissione di un servizio dedicato al, che sfrutta ifiscali con il buono regalo ticket compliments. Inoltre, con l’arrivo della normativa sulaziendale ha creato una piattaforma online totalmente dedicata al". Così Viviana, Business Partnership Consultan di, in occasione dell’Assemblea Generale2023 che si è tenuta all’Auditorium della Conciliazione a Roma. "Come azienda – ha aggiunto – ci ha fatto molto piacere entrare nel, anche perché ...