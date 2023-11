Walter Mazzarri Rivitalizza il Napoli | si è già fatto sentire

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 16 novembre 2023)porta una ventata di energia e nuove strategie alritorna il 4-3-3, abbraccio con Osimhen. Notizie calcio– In meno di 24 ore,ha già lasciato il segno nel cuore del, riportando entusiasmo e una rinnovata cultura del lavoro a Castel Volturno. Accettando una sfida non da poco,si è rimesso in gioco, dimostrando con passione ciò che mancava alla squadra. La sua presenza ha trasformato il pàthos, nel senso greco di sofferenza o passività, in una passione che ricorda il rapporto romantico di una coppia innamorata.e il, una coppia che, nonostante le separazioni, ha sempre conservato un legame speciale. Il pomeriggio a Castel Volturno ha visto ...