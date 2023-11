Vittoria è convinta che Donatella Versace sia…una borraccia! La gag con papà Fedez

... per aver contribuito allae per questi 3 punti così importanti ". La virtussina passa poi ... Infine, De Oliveira conclude : " Sono però fiduciosa sul futuro della Virtus, sonodelle ...

Cassino, parola a Campli: "Contro la Lodigiani una vittoria di prestigio" Gazzetta Regionale

Netto successo per la Reyer in Lituania, è la prima vittoria esterna in ... SuperBasket

Dacourt resta a guardare la vittoria della Francia Under 19 contro i pari età dell’Estonia nelle Qualificazioni agli Europei Nelle qualificazioni UEFA Euro Under 19, la Francia ha ottenuto una vittori ...La quinta giornata di andata del girone 1 di serie A ha offerto un turno ricco di emozioni per gli appassionati lombardi. Mentre il Cus Milano ha dovuto arrendersi (20-17) alle ambizioni del Rugby Tor ...